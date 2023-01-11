Уряд Швеції готує законопроєкт, який дозволить будувати нові ядерні реактори в країні

Коли сусідні країни інвестують значні кошти у вітроенергетику, шведський уряд застряг у своїй ядерній зацикленості.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у середу, що готує законодавство, яке дозволить будівництво нових атомних електростанцій для збільшення виробництва електроенергії у скандинавській країні та зміцнення енергетичної безпеки, пише Reuters.

"Ми підемо в Риксдаг із пропозицією, щоб мати можливість розвивати атомну енергетику в більшій кількості місць", – заявив Крістерссон.

Пропозиція дозволить будувати нові ядерні реактори. Йдеться про зняття обмеження, яке зараз є в Екологічному кодексі, де йдеться про те, що Швеція може мати максимум десять реакторів в експлуатації.

Також має бути знято обмеження, що реактори можуть розміщуватися лише в трьох місцях. Сьогодні ядерні реактори Швеції розташовані у наступних локаціях: Форсмарк, Оскарсхамн та Рінгхалс.

"Потрібно мати можливість будувати більше реакторів у більшій кількості місць, ніж можна було зробити до цього часу", – вважає прем’єр.

Він додав, що цей захід є вирішальним кроком в обіцяному розширенні шведської ядерної енергетики.

За словами міністерки з питань клімату та навколишнього середовища Роміни Пурмохтарі, нові реактори мають будуватися там, де вони приносять найбільшу користь. Це можуть бути менші реактори.

"Ми також бачимо, що інші країни будують малі реактори замість кількох великих. Ми також хочемо, щоб законодавство дозволяло будувати різні типи реакторів. Законодавство має бути адаптоване до нових технологій і тих змін, які відбуваються", – сказала міністерка.

Речник Партії зелених Пер Болунд написав у твітері, що пропозиція уряду – це неправильний шлях.

"Коли сусідні країни інвестують значні кошти у вітроенергетику, уряд застряг у своїй ядерній зацикленості. Докладіть зусиль, щоб дати дозвіл на вітроелектростанції, проєкти яких знаходяться на столі уряду (більше виробництва, ніж вся ядерна енергетика Швеції, і набагато швидше будуються)", – зауважив він.

Нагадаємо, очільниця Агентства внутрішньої безпеки Швеції (SAPO) Шарлотта фон Ессен заявила, що очікує від росії посилення діяльності, яка загрожує шведській національній безпеці в таких сферах, як телекомунікації та енергетика.