Віце прем’єр: Поняття "пресслужби" має припинити існувати
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров хоче кардинально змінити підхід до комунікації державних органів і ліквідувати традиційну пресслужбу, повідомляє "Економічна Правда".
Джерело: пост Федорова у Facebook
Пряма мова: "Хочу кардинально змінити підхід до комунікації державних органів. Традиційне поняття "пресслужби" має припинити існувати.
Формування "позитивного образу політика/органу" - повинно перестати бути метою.
Основне завдання комунікації в цей історичний період - пояснити максимальній кількості людей, куди ми рухаємося, на що спрямовані наші реформи, навчитися заміряти проміжні результати, отримувати зворотний зв'язок, чути "клієнтів" (для кого робиться реформа), покращувати процеси".
Деталі: За словами віцепрем’єра, вони хочуть "залучати" людей для отримання якісного зворотного зв'язку і створення команди "амбасадорів" проєкту.
Федоров відзначив, що наразі міністерство перебуває на етапі формування команди комунікації.
Він сам собі дав кілька порад:
- Відійти від поняття традиційної прес-служби, коли журналісти живуть своїм життям, сммщики своїм, прессекретарі своїм.
- Почати з чіткої стратегії. Конкретні KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту "цифрова грамотність" має зрости до 6000 в день, при цьому тональність повинна бути "позитивна" на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок в розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу.
- Бути швидшими, знімати трансляції та влоги.
- Брати людей в команду комунікації з відсутністю досвіду в політичній/державній сферах тощо.
Федоров закликав людей, яким резонує його бачення, приєднуватись до його команди.
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