Війна в Україні входить у критичну стадію – Сунак

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що Захід стоїть на боці України і путін повинен знати, що ми нікуди не підемо.

Таку заяву прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив перед парламентом після саміту G7.

Про це повідомляє Sky News.

Сунак сказав, що вітає посилення обмежень на експорт, який допомагає російській воєнній машині, говорячи про додаткові санкції, які ввела Велика Британія під час саміту.

"Російські військові зазнають невдачі на полі бою, їхня економіка зазнає невдачі вдома, поки ми посилюємо задушливі санкції", - заявив Ріші Сунак.

Британський прем'єр додав що Захід стоїть на боці України і свобода повинна перемогти.

"Путін повинен знати, що ми нікуди не підемо", - заявив британський прем'єр-міністр. Він підтвердив підтримку України з боку Великої Британії.

"Образ лідерів Великої сімки, що стоять пліч-о-пліч із президентом Зеленським у Хіросімі, став потужним сигналом для всього світу: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Сунак.