Внаслідок останньої ракетної атаки пошкоджено дев'ять об'єктів генерації
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону.
"Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають е/е, що призвело до обмеження виробництва, насамперед атомної генерації", - сказав він.
За його словами, зараз наслідки ракетного удару фіксуються, ситуація аналізується, щоб збільшити виробництво е/е найближчим часом.
"Зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до системи", - наголосив Галущенко.
Він зазначив, що вже не вперше російські агресори намагаються бити і по генерації, і по об'єктах, що розподіляють, назвавши їхні дії "звичайною черговою терористичною атакою".
Коментуючи повідомлення НЕК "Укренерго" про втрату внаслідок атаки 50% споживання, він пояснив, що це означає неможливість постачати е/е до половини споживачів.
"Прошу громадян з розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися", - сказав голова Міненерго.
Водночас ситуація у Харкові, за словами міністра, буде складною.
"Я не хочу називати об'єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити", – запевнив міністр.
Нагадаємо, що сьогодні за три години росія випустила по Україні понад 60 ракет.