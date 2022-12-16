Внаслідок останньої ракетної атаки пошкоджено дев'ять об'єктів генерації

Чергова російська ракетна атака, що сталася вранці 16 грудня, призвела до пошкодження орієнтовно дев'яти об'єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону.

"Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають е/е, що призвело до обмеження виробництва, насамперед атомної генерації", - сказав він.

За його словами, зараз наслідки ракетного удару фіксуються, ситуація аналізується, щоб збільшити виробництво е/е найближчим часом.

"Зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до системи", - наголосив Галущенко.

Він зазначив, що вже не вперше російські агресори намагаються бити і по генерації, і по об'єктах, що розподіляють, назвавши їхні дії "звичайною черговою терористичною атакою".

Коментуючи повідомлення НЕК "Укренерго" про втрату внаслідок атаки 50% споживання, він пояснив, що це означає неможливість постачати е/е до половини споживачів.

"Прошу громадян з розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися", - сказав голова Міненерго.

Водночас ситуація у Харкові, за словами міністра, буде складною.

"Я не хочу називати об'єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити", – запевнив міністр.

Нагадаємо, що сьогодні за три години росія випустила по Україні понад 60 ракет.