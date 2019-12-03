Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Володимир Кличко відновив тренування, – ЗМІ

Український боксер готується до повернення на ринг
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відновив тренування.
Володимир Кличко відновив тренування, – ЗМІ Фото: Укрінформ

Володимир Кличко зараз перебуває в Києві, де проводить заняття, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, раніше стрімінговая платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг. За контрактом Кличко повинен провести три поєдинки.

Всі три бої можуть відбутися вже в 2019-му році - в травні, вересні та грудні. Якщо Кличко переможе у всіх трьох, йому запропонують стати амбассадором компанії DAZN.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2019 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.