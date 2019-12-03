Володимир Кличко відновив тренування, – ЗМІ

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відновив тренування.

Володимир Кличко зараз перебуває в Києві, де проводить заняття, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, раніше стрімінговая платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг. За контрактом Кличко повинен провести три поєдинки.

Всі три бої можуть відбутися вже в 2019-му році - в травні, вересні та грудні. Якщо Кличко переможе у всіх трьох, йому запропонують стати амбассадором компанії DAZN.