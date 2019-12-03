СПОРТ НОВИНИКолишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відновив тренування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Володимир Кличко відновив тренування, – ЗМІ
Український боксер готується до повернення на ринг
Фото: Укрінформ
Володимир Кличко зараз перебуває в Києві, де проводить заняття, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, раніше стрімінговая платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг. За контрактом Кличко повинен провести три поєдинки.
Всі три бої можуть відбутися вже в 2019-му році - в травні, вересні та грудні. Якщо Кличко переможе у всіх трьох, йому запропонують стати амбассадором компанії DAZN.
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