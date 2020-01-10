ВР пропонують скасувати покарання за виробництво і купівлю самогону

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 4153 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання деяких аспектів самогоноваріння та ринку молока".

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, проект закону спрямований на скасування статті КУпАП, яка забороняє виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення.

Крім виробництва і зберігання самогону, депутати пропонують скасувати статтю КУпАП, яка передбачає відповідальність за придбання самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього виготовлення.

Ще однією метою законопроекту автори називають впровадження законодавчого регулювання процедури самогоноваріння, оподаткування такої діяльності й створення норм і матеріально-технічної бази фізичних осіб, що займаються самогоноварінням.

Ініціаторами документа виступили п'ять народних депутатів фракції "Слуга народу": Галина Третьякова, Ігор Фріс, Дмитро Любота, Анатолій Костюх і Максим Заремський.

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