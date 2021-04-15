ВР у першому читанні схвалила законопроєкт про позбавлення волі за недостовірне декларування

Якщо суб'єкт декларування умисно вніс недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму більше ніж 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Верховна Рада має намір запровадити обмеження або позбавлення волі за зазначення недостовірних даних у декларації про майно і доходи або неподання такої декларації.

Прийняття відповідного законопроекту №4651 за основу на позачерговому пленарному засіданні українського парламенту в четвер підтримали 283 народні депутати, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Проект закону пропонує внести зміни до ст. 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), передбачивши, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або обмеженням волі терміном до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Якщо суб'єкт декларування умисно вніс недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму більше ніж 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на термін від 150 до 240 годин, або обмеження волі терміном до двох років, або позбавлення волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років.

Крім того, згідно із законопроектом пропонується внести зміни до ст. 366-3 Кримінального кодексу (неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), згідно з якими за умисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або позбавленням волі терміном до двох років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років.

Як повідомлялося, в січні законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації (№4651) в парламенті зареєстрував президент України Володимир Зеленський.