ВРП відмовила в заочному арешті ексголови Вищого госпсуду Татькова

Вища рада правосуддя в четвер, 22 серпня, відмовила Генеральній прокуратурі в заочному арешті ексголови Вищого госпсуду Віктора Татькова, який перебуває в Австрії.

Клопотання повернули в ГПУ через відсутність достатніх доказів вчинення суддею злочину, повідомив пресцентр судової влади України.

Без дозволу ВРП екстрадиція Татькова з Австрії неможлива.

Нагадаємо, що в червні суд остаточно визнав незаконним звільнення судді Віктора Татькова.

Генпрокуратура підозрює Віктора Татькова у створенні злочинної організації й участі в ній із залученням окремих керівників і суддів господарських судів, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих та інших осіб з метою систематичного одержання неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном.

Татькова оголошено в розшук за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 1 ст. 255 (створення ОЗГ), ч. 4 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (пособництво в прийнятті суддею неправосудного рішення), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 2 ст. 376-1 (втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу.

До цього, в жовтні 2016 року, Генпрокуратура повідомила Татькову і колишньому заступнику голови суду Артуру Ємельянову підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ (ч. 2 ст. 376 і ч. 2 ст. 376-1 КК).

Татьков і Ємельянов - вихідці з Донецької області. За даними ЗМІ, за часів Януковича вони забезпечували систему "донецького правосуддя" в київських судах.