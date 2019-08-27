Виконавицю Alyona Alyona номіновано на міжнародну премію Anchor
На сайті Anchor також зазначено, що реперка популяризує державну мову, оскільки співає винятково українською. Крім того, артистка не хоче показувати гламур і демонструє образ звичайної жінки, на яку не впливають кліше про красу. Представники музичної премії назвали її "українською королевою вулиці", повідомляє LB.ua.
"Хіп-хоп як сила природи: Олена Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою - українською. І то, як її слова течуть, шиплять, котяться, вибиваються і мчать, просто вражає. Аyona аlyona вже є зразком в Україні. Її відеоролики, в яких вона з гордістю танцює, як королева вулиці, перед житловими масивами рідного міста Баришівка, привернули увагу мільйонів глядачів", - сказано на сайті Anchor.
Організатори премії нагадали, що Савраненко працювала касиркою в супермаркеті, продавчинею косметики і вихователькою в дитячому садку в Баришівці під Києвом.
"Зараз вона посилає свій меседж - інформативний і часто гумористичний - не як вихователька, а як сильний реп-виконавець", - наголошено в Anchor.
Музична премія Anchor заснована в 2016 році. Нагородження відбудеться у вересні в Гамбурзі.
Читайте також: "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн