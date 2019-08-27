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Виконавицю Alyona Alyona номіновано на міжнародну премію Anchor

Відзначають, що артистка популяризує державну мову
Українську реп-виконавицю Alyona Alyona номіновано на німецьку міжнародну премію Anchor, вказано на сайті премії.
Виконавицю Alyona Alyona номіновано на міжнародну премію Anchor Фото: facebook.com/savranenkoalyona

На сайті Anchor також зазначено, що реперка популяризує державну мову, оскільки співає винятково українською. Крім того, артистка не хоче показувати гламур і демонструє образ звичайної жінки, на яку не впливають кліше про красу. Представники музичної премії назвали її "українською королевою вулиці", повідомляє LB.ua.

"Хіп-хоп як сила природи: Олена Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою - українською. І то, як її слова течуть, шиплять, котяться, вибиваються і мчать, просто вражає. Аyona аlyona вже є зразком в Україні. Її відеоролики, в яких вона з гордістю танцює, як королева вулиці, перед житловими масивами рідного міста Баришівка, привернули увагу мільйонів глядачів", - сказано на сайті Anchor.

Організатори премії нагадали, що Савраненко працювала касиркою в супермаркеті, продавчинею косметики і вихователькою в дитячому садку в Баришівці під Києвом.

"Зараз вона посилає свій меседж - інформативний і часто гумористичний - не як вихователька, а як сильний реп-виконавець", - наголошено в Anchor.

Музична премія Anchor заснована в 2016 році. Нагородження відбудеться у вересні в Гамбурзі.

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