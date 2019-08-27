Виконавицю Alyona Alyona номіновано на міжнародну премію Anchor

Українську реп-виконавицю Alyona Alyona номіновано на німецьку міжнародну премію Anchor, вказано на сайті премії.

На сайті Anchor також зазначено, що реперка популяризує державну мову, оскільки співає винятково українською. Крім того, артистка не хоче показувати гламур і демонструє образ звичайної жінки, на яку не впливають кліше про красу. Представники музичної премії назвали її "українською королевою вулиці", повідомляє LB.ua.

"Хіп-хоп як сила природи: Олена Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою - українською. І то, як її слова течуть, шиплять, котяться, вибиваються і мчать, просто вражає. Аyona аlyona вже є зразком в Україні. Її відеоролики, в яких вона з гордістю танцює, як королева вулиці, перед житловими масивами рідного міста Баришівка, привернули увагу мільйонів глядачів", - сказано на сайті Anchor.

Організатори премії нагадали, що Савраненко працювала касиркою в супермаркеті, продавчинею косметики і вихователькою в дитячому садку в Баришівці під Києвом.

"Зараз вона посилає свій меседж - інформативний і часто гумористичний - не як вихователька, а як сильний реп-виконавець", - наголошено в Anchor.

Музична премія Anchor заснована в 2016 році. Нагородження відбудеться у вересні в Гамбурзі.

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