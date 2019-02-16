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Визначилися всі фіналісти національного відбору Євробачення-2019

Freedom Jazz з результатом 16 вийшов у фінал
У Києві завершився другий півфінал національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2019. До фіналу вийшли гурти Freedom Jazz, Anna Maria та Kazka.
Визначилися всі фіналісти національного відбору Євробачення-2019 Фото з вільних джерел

Freedom Jazz отримав максимальну кількість балів від глядачів та суддів і з результатом 16 вийшов у фінал, повідомляє UA:Перший.

Колектив Anna Maria отримав 5 балів від журі та 7 — від глядачів. Гурт Kazka навпаки отримав 7 від журі та 5 — від глядачів.

 

Раніше Телеканали СТБ та "UA:Перший" оголосили імена 16-ти півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019.

 
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16 02 2019 23:59
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