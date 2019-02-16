НОВИНИУ Києві завершився другий півфінал національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2019. До фіналу вийшли гурти Freedom Jazz, Anna Maria та Kazka.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Визначилися всі фіналісти національного відбору Євробачення-2019
Freedom Jazz з результатом 16 вийшов у фінал
Фото з вільних джерел
Freedom Jazz отримав максимальну кількість балів від глядачів та суддів і з результатом 16 вийшов у фінал, повідомляє UA:Перший.
Колектив Anna Maria отримав 5 балів від журі та 7 — від глядачів. Гурт Kazka навпаки отримав 7 від журі та 5 — від глядачів.
Раніше Телеканали СТБ та "UA:Перший" оголосили імена 16-ти півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019.
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16 02 2019 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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