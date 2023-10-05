X (Twitter) перестав показувати заголовки новин

Соціальна мережа X (Twitter) більше не показує заголовки новин, якими користувачі діляться у стрічці.

Про це повідомляє Variety.

Відтепер мережа показує лише головне зображення статті і домен, але не надає змісту новини.

Тож після того, як користувач натиснув на зображення, він може перейти на сайт, який є джерелом новини, і лише так отримати доступ до контексту.

Донедавна користувачі соцмережі бачили заголовок новини поруч із картинкою.

Ще в серпні власник X (Twitter) Ілон Маск підтвердив роботу над такою зміною щодо публікації новин на платформі.

Маск часто конфліктує з традиційними ЗМІ і раніше він скасував перевірену галочку американській газеті The New York Times, посилаючись на відмову видання платити за перевірений статус, проте пізніше відновив її.

Ми також писали, що з початку повномасшатбної війні росії в Україні в X (Twitter) зросла пропаганда.