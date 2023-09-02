З початку повномасшатбної війні росії в Україні в Twitter зросла пропаганда – ЄС

Після початку повномасштабної війни в Україні російська пропаганда в Twitter лише зросла.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Європейською комісією, передає Washington Post.

Дослідження показали, що, попри добровільні зобов'язання найбільших соціальних мереж, зокрема Meta, протидіяти російській пропаганді, російська дезінформація проти України розквітнула.

Дозвіл на безмежне поширення дезінформації і мови ворожнечі порушував би Закон про цифрові послуги, закон ЄС про соціальні мережі, якби набув чинності минулого року, написано в дослідженні.

"Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі", – мовиться в дослідженні.

"Попередній аналіз свідчить про те, що охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки X (Twitter)" – заявляють європейські експерти.

Європейський Союз застосував набагато агресивніший регуляторний підхід до підтримуваної урядом дезінформації, ніж Сполучені Штати.

Нагадаємо, що на початку серпня Twitter змінив назву на X і пояснив чому.