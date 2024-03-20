Боротьба проти втручання: США вживають заходів проти російських пропагандистів у Латинській Америці

рф поширювала пропаганду і намагалася втрутитися в американські вибори, підірвати демократію в Молдові, дестабілізувати обстановку в Україні.

Сполучені Штати Америки запровадили обмеження проти росіян, які займалися поширенням антиукраїнської пропаганди в країнах Латинської Америки.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти двох фізичних і двох юридичних осіб за послуги, які вони надавали уряду російської федерації.

Вони намагалися себе за справжні ЗМІ та займалися кампанією з поширення зловмисного впливу за кордоном.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що США прагнуть викрити великі кампанії, що проводяться росією за вказівкою уряду, які спрямовані на те, щоб ввести виборців в оману та підірвати довіру до демократичних інститутів у Сполучених Штатах та в усьому світі.

рф використовує цілу низку інструментів, включно з кампаніями шкідливого впливу і незаконною кібердіяльністю, щоб підірвати інтереси Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів, зокрема в Латинській Америці, на Близькому Сході та в Європі.

У цих зусиллях росія регулярно використовує свої розвідувальні служби, довірених осіб та інструменти впливу.

"російські агенти впливу дедалі частіше адаптують свої методи, щоб приховати свою участь, створюючи велику екосистему російських проксі-сайтів, персон і організацій, які створюють хибну видимість незалежних джерел новин", - пише Мінфін.

рф поширювала пропаганду і намагалася втрутитися в американські вибори, підірвати демократію в Молдові, дестабілізувати обстановку в Україні.

Під санкції США потрапили політтехнолог і засновник "Агентства соціального проектування" і "Структури" Ілля Гамбашидзе, а також генеральний директор компанії "Структура" Микола Тупікін.

У США вважають, що Гамбашидзе і Тупікін, починаючи з осені 2022 року, розгорнули мережу з понад 60 сайтів, за допомогою яких у країнах Латинської Америки поширювали неправдиву інформацію про війну в Україні та відомості, що дискредитують політику США і НАТО на континенті.

Також Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти мережі, яка допомагала фінансувати виробництво ракет в Ірані.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело обмеження проти трьох закупівельних мереж, які базуються в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині.

Вони підтримували іранські балістичні ракетні, ядерні та оборонні програми.

США ввели санкції проти:

громадянина Ірану та Німеччини Мазіара Карімі;

німецьких компаній Mazixon GmbH і Mazixon Verwaltungs;

компанії з Оману MAA;

громадянина Туреччини Махмута Гока;

турецьких компаній Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold і Klas Kimyasal.

Також під обмеження потрапили Ростам Шахмарі Годже Бікло, Пішро Мобтакер Пейванд і Мітра Інанлу, але в Мінфіні не уточнили їхнє громадянство.