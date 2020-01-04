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Як виглядають українські експрес-тести на коронавірус: фото

Ціна вітчизняного експрес-тесту: 445 гривень
В Україні з'явилися експрес-тести для виявлення коронавірусу власного виробництва. Як і всі інші експрес-тести, він призначений для виявлення антитіл до коронавірусу COVID-19.
Як виглядають українські експрес-тести на коронавірус: фото Українські експрес-тести на коронавірус / Facebook

Журналіст Громадського Богдан Кутєпов у фейсбуці показав, як виглядають українські експрес-тести, передає 24 КАНАЛ.

Тест-набір виявляє антитіла класів G та M (IgG та IgM) до коронавірусу COVID-19, але він призначений для професійного використання.

Придбавши тест, зверніться до сімейного лікаря або медичного працівника, який проведе вам тестування та зможе прокоментувати результат аналізу,– йдеться в інструкції.

Зазначимо, що тести на коронавірус відрізняються від ПЛР-тестування в лабораторії. Експрес-тести виявляють лише антитіла, які виникають аж на 5-7 день хвороби. 

Ціна вітчизняного експрес-тесту: 445 гривень

Нагадаємо, що уряд хоче обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні людей, яким понад 65 років.

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01 04 2020 17:00
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