Як виглядають українські експрес-тести на коронавірус: фото
Журналіст Громадського Богдан Кутєпов у фейсбуці показав, як виглядають українські експрес-тести, передає 24 КАНАЛ.
Тест-набір виявляє антитіла класів G та M (IgG та IgM) до коронавірусу COVID-19, але він призначений для професійного використання.
Придбавши тест, зверніться до сімейного лікаря або медичного працівника, який проведе вам тестування та зможе прокоментувати результат аналізу,– йдеться в інструкції.
Зазначимо, що тести на коронавірус відрізняються від ПЛР-тестування в лабораторії. Експрес-тести виявляють лише антитіла, які виникають аж на 5-7 день хвороби.
Ціна вітчизняного експрес-тесту: 445 гривень
Нагадаємо, що уряд хоче обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні людей, яким понад 65 років.
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