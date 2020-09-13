Японка Осака вдруге в кар'єрі виграла US Open

Японська тенісистка Наомі Осака стала переможницею Відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку.

У фіналі US Open-2020 Осака здобула вольову перемогу над Вікторією Азаренко з Білорусі - 1:6, 6:3, 6:3, повідомляє "Укрінформ".

Осака втретє в кар'єрі виграла турнір серії Grand Slam, повторивши свій успіх на Відкритому чемпіонаті США 2018 року.

Для Азаренко це був третій фінал в Нью-Йорку. У 2012 і 2013 роках Вікторія зазнавала поразки від американки Серени Вільямс.

Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн.

Нагадаємо, що Азаренко розгромила Мертенс і зіграє з Вільямс в 1/2 фіналу US Open