СПОРТ НОВИНИЯпонська тенісистка Наомі Осака стала переможницею Відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японка Осака вдруге в кар'єрі виграла US Open
Осака втретє в кар'єрі виграла турнір серії Grand Slam
Фото: з вільних джерел
У фіналі US Open-2020 Осака здобула вольову перемогу над Вікторією Азаренко з Білорусі - 1:6, 6:3, 6:3, повідомляє "Укрінформ".
Осака втретє в кар'єрі виграла турнір серії Grand Slam, повторивши свій успіх на Відкритому чемпіонаті США 2018 року.
Для Азаренко це був третій фінал в Нью-Йорку. У 2012 і 2013 роках Вікторія зазнавала поразки від американки Серени Вільямс.
Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн.
Нагадаємо, що Азаренко розгромила Мертенс і зіграє з Вільямс в 1/2 фіналу US Open
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