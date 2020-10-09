Азаренко розгромила Мертенс і зіграє з Вільямс в 1/2 фіналу US Open Зустріч Азаренко і Вільямс відбудеться 11 вересня

Вікторія Азаренко з Білорусі з рахунком 6:1, 6:0 здобула впевнену перемогу над бельгійкою Елізе Мертенс у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

Фото: firtka.if.ua

Путівку у фінал третього в сезоні турніру серії Grand Slam Азаренко розіграє з американкою Сереною Вільямс, передає "Укрінформ". Зустріч Азаренко і Вільямс відбудеться 11 вересня. Раніше повідомлялося, що Вільямс в 1/4 фіналу US Open обіграла представницю Болгарії Цветану Піронкову. Читайте також: Чемпіонка "Ролан Гаррос" не захищатиме титул цьогоріч

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