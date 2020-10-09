СПОРТ НОВИНИВікторія Азаренко з Білорусі з рахунком 6:1, 6:0 здобула впевнену перемогу над бельгійкою Елізе Мертенс у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Азаренко розгромила Мертенс і зіграє з Вільямс в 1/2 фіналу US Open
Зустріч Азаренко і Вільямс відбудеться 11 вересня
Фото: firtka.if.ua
Путівку у фінал третього в сезоні турніру серії Grand Slam Азаренко розіграє з американкою Сереною Вільямс, передає "Укрінформ".
Зустріч Азаренко і Вільямс відбудеться 11 вересня.
Раніше повідомлялося, що Вільямс в 1/4 фіналу US Open обіграла представницю Болгарії Цветану Піронкову.
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