Єлизавета II розповіла, що перенесла щеплення від COVID-19 безболісно

Королева Великої Британії Єлизавета II заявила, що процес вакцинації від коронавірусу був для неї цілком безболісним, і закликала всіх підданих подумати про інших людей і також зробити собі щеплення.

Королева Великої Британії Єлизавета II записала відеозвернення до народу у зв'язку з пандемією коронавірусу. 5 квітня 2020 року Фото: EPA-EFE/BUCKINGHAM PALACE

"Це було дуже швидко... І щеплення не завдало зовсім ніякого болю", - сказала Єлизавета II під час відеодзвінка з представниками охорони здоров'я, які курирують програму вакцинації від COVID-19, пише "Інтерфакс-Україна".

"Коли ви отримали вакцину, у вас з'являється відчуття, що ви захищені, що, я думаю, дуже важливо", - додала вона.

За словами королеви, треба "подумати про інших людей, а не тільки про себе", і зробити щеплення.

Королева Великої Британії також назвала примітним те, як швидко розпочалася вакцинація і скільки людей змогли вже отримати щеплення.

Королева Великої Британія Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький принц Філіпп вакцинувалися від коронавірусу COVID-19 у січні.

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