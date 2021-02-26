Єлизавета II розповіла, що перенесла щеплення від COVID-19 безболісно
"Це було дуже швидко... І щеплення не завдало зовсім ніякого болю", - сказала Єлизавета II під час відеодзвінка з представниками охорони здоров'я, які курирують програму вакцинації від COVID-19, пише "Інтерфакс-Україна".
"Коли ви отримали вакцину, у вас з'являється відчуття, що ви захищені, що, я думаю, дуже важливо", - додала вона.
За словами королеви, треба "подумати про інших людей, а не тільки про себе", і зробити щеплення.
Королева Великої Британії також назвала примітним те, як швидко розпочалася вакцинація і скільки людей змогли вже отримати щеплення.
Королева Великої Британія Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький принц Філіпп вакцинувалися від коронавірусу COVID-19 у січні.
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