Єрмак: Україна на всіх рівнях наполягатиме визнати рф державою-терористом

Наразі для України вкрай важливе продовження й посилення потужної збройної підтримки з боку США, зазначив керівник Офісу Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна наполягатиме на визнанні росії державою-спонсором тероризму, й наголосив на важливості подальшої підтримки українців зброєю від США.

Про це він зазначив під час відеоконференції з представниками Українського конгресового комітету Америки (УККА), повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Єрмак, зокрема, подякував українцям у всьому світі, у тому числі у Сполучених Штатах, за підтримку України впродовж усіх місяців повномасштабної російської агресії.

"Українська діаспора є цементувальною ланкою, яка об’єднує зусилля американського суспільства для допомоги у боротьбі з російським тотальним злом", - сказав він.

Керівник Офісу глави держави підкреслив, що Україна й надалі на всіх рівнях наполягатиме на визнанні росії державою-спонсором тероризму, і необхідність цього потрібно активно комунікувати.

Також він зауважив, що наразі для України вкрай важливе продовження й посилення потужної збройної підтримки з боку США, якнайшвидше звільнення всіх українців та української землі від російських загарбників.

Він нагадав, що в ОП щотижня відбуваються брифінги для військових США і Великої Британії, які отримують детальну інформацію щодо поточного стану справ на фронті та використання наданої партнерами допомоги.

Крім того, за його словами, надзвичайно важливо, щоб США були в авангарді процесу притягнення найвищого керівництва рф до відповідальності за воєнні злочини.

Єрмак також запропонував українській діаспорі у США долучитися до фандрейзингової платформи United24 і обрати своїх представників, які могли б стати її амбасадорами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ визнати росію державою-терористом після обстрілу російськими силами колонії в окупованій Оленівці, де вони утримували українських військовополонених.

Як повідомлялося, 7 вересня 2022 року у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму.