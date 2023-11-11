ЄС має бути готовим підтримати Україну через зменшення допомоги США – Боррель

Допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, і тому країни Євросоюзу мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

Заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час Конгресу партії європейських соціалістів в Малазі.

"У нас багато проблем, які стануть випробуванням для ЄС. Передусім – Україна, де перспектива перемоги над росією не є миттєвою.

І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими, політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", - заявив Боррель.

Вчора Пентагон заявив про зменшення військової допомоги Україні.

Натомість Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні або "ризикнути більшою війною".