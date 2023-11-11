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ЄС має бути готовим підтримати Україну через зменшення допомоги США – Боррель

11 листопада 2023, 16:21
ЄС має бути готовим підтримати Україну через зменшення допомоги США – Боррель
Фото: Українська правда
Допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, і тому країни Євросоюзу мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

Заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час Конгресу партії європейських соціалістів в Малазі.

нас багато проблем, які стануть випробуванням для ЄС. Передусім – Україна, де перспектива перемоги над росією не є миттєвою.

І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими, політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", - заявив Боррель.

Вчора Пентагон заявив про зменшення військової допомоги Україні.

Натомість Зеленський закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні або "ризикнути більшою війною".

 

підтримкаБоррель

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