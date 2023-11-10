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Пентагон заявив про зменшення військової допомоги Україні

10 листопада 2023, 09:26
Пентагон заявив про зменшення військової допомоги Україні
Фото: afp.com
Сполучені Штати будуть і надалі допомагати Києву в протистоянні російській армії, але пакети військової допомоги стануть меншими, оскільки Конгрес досі не ухвалив рішення про додаткове фінансування.

Про це пише  Укрінформ.

"Ми продовжимо передавати пакети допомоги, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою", - сказала представниця Пентагону", - заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх. 

Вона додала, що США використали вже 95% із загальної суми 62,3 млрд. доларів, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення росії. 

Адміністрація має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA. У той же час, вона зазначила, що Київ отримує допомогу не лише від США.

"Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи Рамштайн, у середині листопада буде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі",- підсумувала Сінгх.

Нагадаємо, що ще тиждень тому у Байдена закликали Конгрес виділити Україні $11,8 млрд.

 

Пентагондопомога

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