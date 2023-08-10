ЄС вкладе у виробництво чипів €100 млрд

Європейський союз планує знизити залежність від іноземних мікропроцесорів і має намір вкласти більше €100 млрд у виробництво чипів на своїй території.

Про це повідомляє радіостанція RTL.

"Зараз на Європу припадає лише 9% світового виробництва мікропроцесорів. Ми розрахували, що для забезпечення нашої автономії та задоволення наших потреб потрібно досягти 20% до 2030 року. Для дотримання цієї стратегії, заплановані вкладення на європейській території на суму понад 100 мільярдів євро", - заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Він додав, що в ЄС вирішили, що Європа має сама керувати своєю долею, зокрема, у таких важливих питаннях, як виробництво чипів.

"Можливість виробляти достатню кількість чипів у нас була 30 років тому, але ми її поступово втратили на тлі посилення позицій Азії", - додав єврокомісар.