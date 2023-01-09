Євпаторійський авіаційний ремонтний завод у Криму росія виставила на продаж
09 січня 2023, 13:53
Фото: Google
У тимчасово окупованому Криму росіяни виставили на продаж 100% акцій підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".
Цей завод входить до складу Укроборонпрому та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014 року.
"Дії окупаційної влади рф є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними", – попереджають на українському оборонному підприємстві.
Нагадаємо, що у грудні Укроборонпром налагодив виробництво снарядів.