"Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віце-спікера Ради
"Сьогодні (27 серпня) відбулося засідання і ми вирішили висунути на віце-спікера Мустафу Джемілєва", - сказав Артур Герасимов, повідомляє "Громадське".
Також "ЄС" пропонує призначити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза керівником комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин.
Раніше в партії "Слуга народу" визначилась з кандидатурами на посаду голови Верховної Ради та його першого заступника. Ще одну посаду віце-спікера президентська партія залишила опозиції.
Пізніше в партії "Голос" заявили, що вони не претендуватимуть на посаду віце-спікера.
Також повідомлялось, що волонтерка Яна Зінкевич очолить парламентську комісію з питань ветеранів.
Нагадаємо, що сьогодні 27 серпня спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками.
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