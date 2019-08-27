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"Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віце-спікера Ради

"Сьогодні (27 серпня) відбулося засідання і ми вирішили висунути на віце-спікера Мустафу Джемілєва"
"Європейська солідарність" Петра Порошенка пропонує призначити лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва віце-спікером Верховної Ради.
"Європейська солідарність" висунула Джемілєва на посаду віце-спікера Ради Мустафа Джемілєв. Фото: qtmm.org

"Сьогодні (27 серпня) відбулося засідання і ми вирішили висунути на віце-спікера Мустафу Джемілєва", - сказав Артур Герасимов, повідомляє "Громадське".

Також "ЄС" пропонує призначити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза керівником комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин.

Раніше в партії "Слуга народу" визначилась з кандидатурами на посаду голови Верховної Ради та його першого заступника. Ще одну посаду віце-спікера президентська партія залишила опозиції. 

Пізніше в партії "Голос" заявили, що вони не претендуватимуть на посаду віце-спікера.

Також повідомлялось, що волонтерка Яна Зінкевич очолить парламентську комісію з питань ветеранів.

Нагадаємо, що сьогодні 27 серпня спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками.

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