"Європейська Солідарність" звинуватила ДБР у "зливі" інформації Портнову

Активісти партії "Європейська Солідарність" пікетували Державне бюро розслідувань з вимогою "припинити ганебне і політично мотивоване переслідування волонтерів і добровольців на догоду проросійських і реваншистських сил".

Вимоги активістів директору ДБР Роману Трубі передали народні депутати Микола Величкович і Тетяна Чорновол, а також військовий волонтер Олексій Петров і блогер Сергій Місюра, повідомляє LB.ua.

"Через кілька годин після розмови Труба особисто оприлюднив офіційну заяву щодо акції "ЄС". У ній він підтвердив підозри, що з очолюваного ним відомства відбувається витік інформації ... За цим фактом розпочато службову перевірку", - йдеться в повідомленні.

"Прикро, що директор ДБР не став конкретизувати, кому і хто "зливає" інформацію з його відомства. Тому що для цього, як то кажуть, є свої причини. Адже в ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що першим оприлюднив конфіденційні дані соратник Януковича Андрій Портнов. А самого Романа Трубу називають серед тих осіб, хто на постійній основі контактує з зазначеною особою. Тому "Європейська Солідарність" хоче запитати у директора ДБР: проти кого конкретно розпочато службову перевірку витоку інформації з його відомства? І викликали на допит Портнова, який має свого "крота" у ДБР? Адже саме він і оприлюднить "злиту" інформацію", - підкреслили в "ЄС".

Крім того, партія заявляє, що і далі буде пікетувати будівлю ДБР з метою люстрації Труби, який "через політичну заангажованість скомпрометував себе на посаді і своїми діями загрожує нацбезпеці країни".

Нагадаємо, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вирішив звернутися до Міністерства внутрішніх справ з приводу відкриття кримінального провадження через акції членів громадського руху "Справа громад", пов'язаного з партією Порошенка.