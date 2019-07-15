Директор ДБР вирішив скаржитися в поліцію на прихильників Порошенка

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вирішив звернутися до Міністерства внутрішніх справ з приводу відкриття кримінального провадження через акції членів громадського руху "Справа громад", пов'язаного з партією Порошенка.

"Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля: увірвалися в приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом; заблокували в'їзд і виїзд транспорту з ДБР; зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами з розвитку і посилення ДБР; вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування" або взагалі його скасування. Це називається політичний тиск. Серед учасників акції - люди в балаклавах, які принесли в приміщення ДБР вогнегасники. Це - втручання в діяльність правоохоронних органів", - ідеться в заяві Труби, повідомляє LB.ua.

Акція під назвою "Тушкуємо мотлох, тушкуємо реванш" була організована у зв'язку з підозрами про зв'язки ДБР з Андрієм Портновим.

У ДБР заявили, що реєструють кримінальні провадження відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, а не за політичними уподобаннями.



Фото: dbr.gov.ua

"Якщо хочете піаритися на справах українських моряків, на бронежилетах, історія дасть вам оцінку. Я, своєю чергою, звертаюся до МВС з проханням відкрити провадження за фактом перешкоджання роботі працівника правоохоронного органу", - заявив Труба в мережі "Телеграм".

Нагадаємо, напередодні опублікували копію повістки, якою Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього президента Петра Порошенка.

У повістці зазначається, що Порошенку 17 липня необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олега Корецького.

Напередодні у ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань викликало на допит п'ятого президента Петра Порошенка. Тепер інформація підтвердилась.

Нагадаємо, що ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами екс-радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосується Порошенка. Портнов вважає, що екс-президент причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення службових повноважень під час Революції Гідності в 2014 році і наступних позачергових виборах президента.

Андрій Портнов, який займав посаду радника екс-президента Віктора Януковича, в лютому 2014 року втік до Росії і переховувався там, а також в Австрії, до 2019 року. 19 травня він повернувся в Україну.

Раніше, у партії Порошенка "Європейська солідарність" заявляли про підготовку обшуків у її офісі.