Європейські ігри: Жан Беленюк здобув для України золото У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кілограмів український спортсмен переміг представника Азербайджану Іслама Аббасова

У Мінську на II Європейських іграх 2019 завершився фінал з греко-римської боротьби. Перемогу здобув українець Жан Беленюк.

Жан Беленюк. Фото: xsport.ua

Український спортсмен переміг Іслама Аббасова з переконливим рахунком 3:1, інформує "24 Спорт". Золота медаль Беленюка стала 11-ою для України на Європейських іграх у Мінську (Білорусь). У загальному заліку Україна обійшла Італію та вийшла на третю сходинку. Нагадаємо, що вчора український боксер Віктор Вихрист виграв "золото" Європейських ігор.

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