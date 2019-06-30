СПОРТ НОВИНИУ Мінську на II Європейських іграх 2019 завершився фінал з греко-римської боротьби. Перемогу здобув українець Жан Беленюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європейські ігри: Жан Беленюк здобув для України золото
У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кілограмів український спортсмен переміг представника Азербайджану Іслама Аббасова
Жан Беленюк. Фото: xsport.ua
Український спортсмен переміг Іслама Аббасова з переконливим рахунком 3:1, інформує "24 Спорт".
Золота медаль Беленюка стала 11-ою для України на Європейських іграх у Мінську (Білорусь). У загальному заліку Україна обійшла Італію та вийшла на третю сходинку.
Нагадаємо, що вчора український боксер Віктор Вихрист виграв "золото" Європейських ігор.
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30 06 2019 14:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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