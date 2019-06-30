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Європейські ігри: Жан Беленюк здобув для України золото

У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кілограмів український спортсмен переміг представника Азербайджану Іслама Аббасова
У Мінську на II Європейських іграх 2019 завершився фінал з греко-римської боротьби. Перемогу здобув українець Жан Беленюк.
Європейські ігри: Жан Беленюк здобув для України золото Жан Беленюк. Фото: xsport.ua

Український спортсмен переміг Іслама Аббасова з переконливим рахунком 3:1, інформує "24 Спорт".

Золота медаль Беленюка стала 11-ою для України на Європейських іграх у Мінську (Білорусь). У загальному заліку Україна обійшла Італію та вийшла на третю сходинку.

Нагадаємо, що вчора український боксер Віктор Вихрист виграв "золото" Європейських ігор.

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30 06 2019 14:31
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