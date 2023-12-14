Євросоюз впевнений, що подолає опір Орбана

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола сказала, що Зеленський вміє переконувати.

Про це пише англійська газета The Guardian.

"В Євросоюзі сподіваються, що все ж таки зможуть подолати опір Угорщини у виділенні допомоги Україні", - заявила Мецола.

Вона додала, що Володимир Зеленський вміє переконувати, тож в підсумку рішення ЄС має бути позитивним.

Мецола переконана, що інші європейські лідери теж зможуть переконати скептиків у необхідності допомогти Україні.

"Надзвичайно важливо, щоб Україна продовжувала отримувати фінансову допомогу, щоб вона продовжувала захищатися, боротися за наші цінності. Але є й наша моральна відповідальність. І ця відповідальність означає, що ми повинні мати можливість зробити наступний політичний крок", - додала Мецола.

Президент Європейського парламенту підтвердила, що "битва" за подолання спротиву угорського прем’єра Віктора Орбана може тривати до вихідних.

Сьогодні в Брюсселі проходить саміт лідерів країн-членів ЄС, де обговорюється і питання виділення фінансової допомоги Україні.

Противником західної допомоги Україні від самого початку став угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Також сьогодні перед учасниками саміту по відеозв’язку виступив Володимир Зеленський і закликає ЄС не дати росії шанс використати нерішучість щодо України.