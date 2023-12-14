Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз впевнений, що подолає опір Орбана

14 грудня 2023, 15:52
Євросоюз впевнений, що подолає опір Орбана
Президент Європейського парламенту Роберта Мецола сказала, що Зеленський вміє переконувати.

Про це пише англійська газета The Guardian.

"В Євросоюзі сподіваються, що все ж таки зможуть подолати опір Угорщини у виділенні допомоги Україні", - заявила Мецола. 

Вона додала, що Володимир Зеленський вміє переконувати, тож в підсумку рішення ЄС має бути позитивним. 

Мецола переконана, що інші європейські лідери теж зможуть переконати скептиків у необхідності допомогти Україні. 

"Надзвичайно важливо, щоб Україна продовжувала отримувати фінансову допомогу, щоб вона продовжувала захищатися, боротися за наші цінності. Але є й наша моральна відповідальність. І ця відповідальність означає, що ми повинні мати можливість зробити наступний політичний крок", - додала Мецола.

Президент Європейського парламенту підтвердила, що "битва" за подолання спротиву угорського прем’єра Віктора Орбана може тривати до вихідних.

Сьогодні в Брюсселі проходить саміт лідерів країн-членів ЄС, де обговорюється і питання виділення фінансової допомоги Україні. 

Противником західної допомоги Україні від самого початку став угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан. 

Також сьогодні перед учасниками саміту по відеозв’язку виступив Володимир Зеленський і закликає ЄС не дати росії шанс використати нерішучість щодо України.

 

саміт ЄСмецола

Останні матеріали

Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Політика
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 23:40
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Політика
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 16:59
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється