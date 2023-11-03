YouTube посилює захист підлітків
Про це повідомляє CNN.
"Контент, який порівнює фізичні особливості та ідеалізує одні типи фігури, певні рівні фізичної підготовки чи вагу або демонструє соціальну агресію у вигляді безконтактних бійок і залякувань"не буде повторно рекомендувати користувачам-підліткам" - заявили в YouTube.
Деякі відео можуть бути нешкідливими, якщо їх побачити один раз, але можуть стати проблемою при повторному перегляді.
Спочатку обмеження почнуть діяти в США, а вже з 2024го і в інших країнах.
Зміна системи рекомендацій YouTube для підлітків це частина оновлення зусиль платформи з безпеки для молоді. Воно буде включати в себе нагадування про необхідність "зробити перерву" в разі тривалого користування платформою, а також інформацію про ресурси для допомоги в кризових ситуаціях.
YouTube розгортає рекомендації для батьків і підлітків про те, як безпечно створювати контент в інтернеті.
Нагадаємо, що раніше суд ЄС зняв з YouTube відповідальність за порушників авторських прав.