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YouTube посилює захист підлітків

03 листопада 2023, 14:28
YouTube посилює захист підлітків
Ютублого
Відео платформа YouTube посилює захист підлітків через обмеження повторних рекомендацій відео на теми, які можуть їм зашкодити.

Про це повідомляє CNN.

"Контент, який порівнює фізичні особливості та ідеалізує одні типи фігури, певні рівні фізичної підготовки чи вагу або демонструє соціальну агресію у вигляді безконтактних бійок і залякувань"не буде повторно рекомендувати користувачам-підліткам" - заявили в YouTube.

Деякі відео можуть бути нешкідливими, якщо їх побачити один раз, але можуть стати проблемою при повторному перегляді.

Спочатку обмеження почнуть діяти в США, а вже з 2024го і в інших країнах.

Зміна системи рекомендацій YouTube для підлітків це частина оновлення зусиль платформи з безпеки для молоді. Воно буде включати в себе нагадування про необхідність "зробити перерву" в разі тривалого користування платформою, а також інформацію про ресурси для допомоги в кризових ситуаціях.

YouTube розгортає рекомендації для батьків і підлітків про те, як безпечно створювати контент в інтернеті.

Нагадаємо, що раніше суд ЄС зняв з YouTube відповідальність за порушників авторських прав.

 

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