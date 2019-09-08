Юрій Голик: Нова Рада повинна провести земельну реформу і велику приватизацію

На його думку, три фракції у новій Верховній Раді декларують свою прихильність економічним реформам, а, значить, вони можуть зробити практично все

Керівник програми "Регіональний розвиток» аналітичного центру "Український інститут майбутнього" (UIF) і радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик позначив шість економічних пріоритетів для новообраної Верховної Ради.

"На найближчі 5 років для країни вторгнення і окупація і, як наслідок, втрата Незалежності, залишаться проблемою номер один. Але все більше здатність України чинити опір і перемагати буде залежати від суперництва економік і бізнес-моделей побудови держави. На жаль, минулий склад Ради виявився нездатним провести скільки-небудь глобально значущі економічні реформи. Маса прогресивних, важливих і потрібних законів роками припадала пилом в комітетах Ради. Тому окремими експертами вже знайдена маса "пояснень" - поганий президент, погані прем'єри і Кабміни, народ не той. Але, якщо бути до кінця чесними, сама Рада була на це не здатна", - пише Юрій Голик в своїй колонці у виданні "Цензор".

Для Ради і майбутнього Кабміну він виділив кілька суб'єктивних економічних пріоритетів:

"Перший пріоритет: земельна реформа як найбільш доступний інструмент інвестиційного прориву. При цьому не дуже важливо, яку модель ринку землі буде обрано. У будь-якому випадку це призведе до формування величезного ринку з масою гравців, зрозумілим активом з ясною цінністю і доданою вартістю. Давайте визнаємо чесно - ринок землі в Україні й так є. Але він повністю в тіні. Все, що потрібно зробити, легалізувати те, що й так функціонує", - заявив він.

Другий пріоритет - велика приватизація.

Голик також вважає, що необхідно вивести економічні правопорушення з підслідності СБУ і поліції.

Пріоритетом для нових народних депутатів має стати і захист інвесторів.

"Кожен інвестор, який заходить сьогодні в Україну в перший раз або реінвестує в великий проект, - справжній герой. Чи це внутрішній інвестор, чи зовнішній - різниця невелика. Але кожна інвестиція має отримувати захист від рекету або свавілля того чи іншого регулятора. На основі нашого досвіду (в Дніпропетровській ОДА - Ред.), можу сказати: супроводжувати інвестора і давати йому "зелену карту" для ефективної роботи - цілком в силах і законодавчої, і виконавчої влади. Важливо зробити все, щоб це відбувалося автоматично, а не в ручному режимі", - впевнений Голик.

П'ятий пріоритет, на його думку, - інфраструктурний прорив на рівні законів і нормативів.

"Мова йде про дерегуляцію і демонополізації всього ринку перевезень. Якщо порти, дороги - автомобільні дороги та залізничні, аеропорти і аеромаршрути перестануть бути полем корупції та монополізму, українська економіка отримає максимальний стимулюючий ефект", - заявив він.

І, нарешті, шостий пріоритет - легалізація грального бізнесу.

"Так, може, несподівано, але тут комплекс причин. По-перше, менше тіньового бізнесу - менше корупції в політиці та правоохоронних органах; по-друге, більше податків до бюджетів всіх рівнів; по-третє, менше безконтрольного і соціально небезпечного формату цих закладів, і, по-четверте, як і у випадку з ринком землі, давайте не будемо закривати очі і розповідати, що грального бізнесу в країні немає", - вважає Голик.