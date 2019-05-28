З "Батьківщини" виходить близький соратник Тимошенко

За словами Сенченка, його мета – взяти учать у створенні коаліції в новому складі Верховної Ради

Координатор воєнного кабінету партії "Батьківщина", один з головних соратників Юлії Тимошенко Андрій Сенченко заявив про вихід з політичної сили.

"Сьогодні я прийняв важливе і дуже непросте для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко в найтяжчі для неї і партії часи", - пише політик у Facebook, повідомляє "Українська правда".

Він пояснив, що причиною такого кроку став не конфлікт з лідеркою партії, а різні "підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики".

За словами Сенченка, його мета – взяти учать у створенні коаліції в новому складі Верховної Ради.

"Стрижнем демократичної проукраїнської коаліції в наступному парламенті країни повинна стати політична сила, що зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави до 20 найбільш економічно розвинених країн світу", - пише політик.

Він зауважив, що громадський рух "Сила права", до якого він належить, "готовий стати надійною складовою такого об’єднання".

Нагадаємо, що у ВО "Батьківщина" заявили про розпуск фракції в Житомирській міській раді та виключення з лав партії семи місцевих депутатів.