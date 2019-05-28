З "Батьківщини" виходить близький соратник Тимошенко
"Сьогодні я прийняв важливе і дуже непросте для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко в найтяжчі для неї і партії часи", - пише політик у Facebook, повідомляє "Українська правда".
Він пояснив, що причиною такого кроку став не конфлікт з лідеркою партії, а різні "підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики".
За словами Сенченка, його мета – взяти учать у створенні коаліції в новому складі Верховної Ради.
"Стрижнем демократичної проукраїнської коаліції в наступному парламенті країни повинна стати політична сила, що зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави до 20 найбільш економічно розвинених країн світу", - пише політик.
Він зауважив, що громадський рух "Сила права", до якого він належить, "готовий стати надійною складовою такого об’єднання".
Нагадаємо, що у ВО "Батьківщина" заявили про розпуск фракції в Житомирській міській раді та виключення з лав партії семи місцевих депутатів.
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