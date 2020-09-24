З дозволу уряду в додатку «Дія» з'явиться новий документ

Кабінет міністрів 23 вересня схвалив постанову, згідно з якою впроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей. Документи з'являтимуться у батьків, вік дітей яких не перевищує 14 років

Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, цитує «Урядовий портал», повідомляє "Громадське".

За його слова, раніше свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Відтепер документ також відображатиметься в мобільному застосунку Дія в обох батьків.

Разом зі свідоцтвом також відображатиметься й актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове.

Ухвалена постанова визначила порядок замовлення, формування, пред'явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Також постановою визначили можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

Мінцифри скоро запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному застосунку «Дія».

Нагадаємо, що Можливості додатоку “Дія” значно розширилися