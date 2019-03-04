З літа українці зможуть пройти безкоштовну діагностику на онкозахворювання
"У гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак. Цього літа ми з урядом будемо розвивати програму "Безкоштовна діагностика", будуть додаткові тести щодо раннього виявлення", - повідомила Супрун на засіданні уряду, інформує агентство "УНН".
Наразі у країні спостерігається дуже високий рівень смертності від онкологічних захворювань через пізню діагностику. За словами в.о міністра, з літа кожен, хто має свого сімейного лікаря, зможе отримати направлення на безкоштовну діагностику щодо ракових захворювань.
Читайте також: Ми не хворіємо, ми одужуємо
Передбачається, що з липня Національна служба здоров'я оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розповсюджених видів онкології.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- ВІДЕО Хлопцям на війні Бог дає інші очі – лікар "Госпітальєрів" (ВІДЕО)
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"
- 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт