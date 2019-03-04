З літа українці зможуть пройти безкоштовну діагностику на онкозахворювання

У гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила про те, що з літа в Україні можна буде безкоштовно отримати направлення на проходження досліджень щодо наявності онкологічних захворювань.

"У гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак. Цього літа ми з урядом будемо розвивати програму "Безкоштовна діагностика", будуть додаткові тести щодо раннього виявлення", - повідомила Супрун на засіданні уряду, інформує агентство "УНН".

Наразі у країні спостерігається дуже високий рівень смертності від онкологічних захворювань через пізню діагностику. За словами в.о міністра, з літа кожен, хто має свого сімейного лікаря, зможе отримати направлення на безкоштовну діагностику щодо ракових захворювань.

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Передбачається, що з липня Національна служба здоров'я оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розповсюджених видів онкології.