З майна екс-глави ДФС Продана зняли судовий арешт

Рішення були прийняті ще 3 і 6 травня

Суд скасував арешт трьох квартир колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, а також автомобіля фірми, який нібито перебував у фактичній його власності.

Такі рішення 3 і 6 травня прийняв слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Максим Вишняк за результатами розгляду клопотань адвокатів, повідомляє LB.ua.

Під арештом був автомобіль Toyota Land Cruised 200 2017 року випуску, що належить компанії "Антей", але перебуває у фактичній власності Продана.

Також арешт знято з нерухомості колишнього чиновника: квартири загальною площею 88,4 кв. м і дві квартири, придбані ним в шлюбі, загальними площами 72,1 кв. м і 58,5 кв. м.

Адвокати вказували, що постановою заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка від 6 березня кримінальну справу в частині підозри Продана в незаконному збагаченні (стаття 368-2 Кримінального кодексу України) закрито, оскільки сама стаття визнана неконституційною Конституційним судом України.

Метою арешту майна було зазначено забезпечення для можливої майбутньої конфіскації майна як виду покарання за ст. 368-2 КК, в чому відпала необхідність після винесення постанови. Однак прокурор під час винесення документу не вирішив питання зняття арешту з майна, тому адвокати просили зробити це суд. Вивчивши клопотання, суддя Вишняк їх задовольнив.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва дозволив зняти електронний браслет з колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні, а також дозволив йому не здавати закордонний паспорт.