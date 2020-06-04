За кордоном від коронавірусу вилікувалися 15 українців, п’ятеро померли – МЗС
Такі дані станом на 20 год. 5 квітня повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ, передає УКРІНФОРМ.
Зокрема, у Домініканській Республіці та Японії одужали по четверо українців, у Італії та Польщі – по двоє, у Нігерії, ОАЕ та ФРН – по одному.
За даними МЗС, 167 громадян України проходять лікування за кордоном: в Італії – 121, Греції – 16, Іспанії – 5, Польщі та ФРН – по 4, Австрія – 3, у Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських Островах, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії і Швеції – по 1.
Крім того, 14 205 наших співвітчизників звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ України в рамках програми «Захист», поінформували в зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень
- ФОТО Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва та Львова – фото, відео
- ФОТО З Туреччини прибув пором із 35 українцями на борту
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків