За період війни в Україні укладено 15,7 тис. земельних угод

З початку повномасштабної війни станом на сьогодні в Україні укладено 15 659 земельних угод, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини, становить 27 246 га.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, регіонами з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали: Кіровоградщина (3,2 тис. га), Вінниччина (3,1 тис. га), Полтавщина (3 тис. га), Хмельниччина (2,8 тис. га) та Дніпропетровщина (2,2 тис. га).

За останній тиждень було укладено 1 154 правочини в межах ринку землі (площа земель за цими правочинами становить 1 989 га).

Станом на сьогодні за весь період функціонування ринку землі укладено 116 625 земельних угод.

Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 271 773 га.

"Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за весь період є: Харківщина (37,5 тис. га), Дніпропетровщина (23,1 тис. га), Кіровоградщина (21,1 тис. га), Полтавщина (21,1 тис. га), Херсонщина (21 тис. га)", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні зібрано понад 23 млн тонн зерна.