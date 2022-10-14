НОВИНИЗа урядовою програмою єРобота уже видали більше тисячі грантів. Кабмін продовжить реалізацію програм для підтримки бізнесу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За програмою єРобота уже видали більше тисячі грантів
Фото: з вільних джерел
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"За програмою єРобота уже видано більше тисячі грантів. 250 млн грн на мікробізнес. Ще 320 млн грн на створення майже 50 нових виробництв у сфері переробки. Це харчові й меблеві виробництва, обробка деревини та металу, виробництво електричного та машинного устаткування. Тобто вже зараз ідеться про створення тисяч нових робочих місць, і це лише старт програми", - сказав Шмигаль.
У межах програми виплат за найм переселенців, за словами прем'єра, уряд уже виплатив близько 150 млн грн. Мова йде про більш ніж 13 тисяч працівників, які отримали роботу.
Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив кошти на відновлення інфраструктури двох областей.
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14 10 2022 21:25 МЕДІА
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