НОВИНИЗакон США про ленд-ліз для України набув чинності у п'ятницю, 1 жовтня. Збройні сили тепер матимуть змогу отримати безпрецедентну допомогу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Закон про ленд-ліз набув чинності - Стефанчук
Фото: Ukrinform
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму Twitter-акаунті.
"Сьогодні набув чинності закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території", - наголосив глава парламенту.
Як відомо, президент США Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України ще 9 травня.
Раніше повідомлялось, що Конгрес схвалив законопроєкт з 12,3 мільярдами доларів на допомогу Україні.
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01 10 2022 15:24 МЕДІА
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