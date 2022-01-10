Закон про ленд-ліз набув чинності - Стефанчук

Закон США про ленд-ліз для України набув чинності у п'ятницю, 1 жовтня. Збройні сили тепер матимуть змогу отримати безпрецедентну допомогу.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму Twitter-акаунті.

"Сьогодні набув чинності закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території", - наголосив глава парламенту.

Як відомо, президент США Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України ще 9 травня.

Раніше повідомлялось, що Конгрес схвалив законопроєкт з 12,3 мільярдами доларів на допомогу Україні.