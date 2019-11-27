Законопроєкти про поводження з відходами розглянуть у першому кварталі 2020 року
"Я сподіваюся, що ми в першому кварталі приймемо весь пакет. Зараз розглядають перший рамковий законопроєкт щодо відходів", - сказав Олексій Оржель, передає LB.ua.
Голова екологічного комітету Олег Бондаренко зазначив, що законопроєкт створить зрозумілі правила поводження з відходами для населення і бізнесу.
Заступник голови комітету Олександр Мариковський додав, що переробка відходів - одна з найбільших екологічних проблем України.
"Ми займаємо дев'яте місце в світі з генерації відходів на душу населення. 95% з них ідуть на полігони", - зазначив Мариковський.
Нагадаємо, що в Україні планують встановлювати спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок, так звані фандомати, у громадському просторі.
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