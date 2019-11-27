Законопроєкти про поводження з відходами розглянуть у першому кварталі 2020 року

Міністр повідомив, що зараз розглядають перший рамковий законопроєкт

Пакет законопроєктів, який регулює поводження з відходами, повинні розглянути в першому кварталі наступного року. Про це на парламентських слуханнях з питань екології заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель..

"Я сподіваюся, що ми в першому кварталі приймемо весь пакет. Зараз розглядають перший рамковий законопроєкт щодо відходів", - сказав Олексій Оржель, передає LB.ua.

Голова екологічного комітету Олег Бондаренко зазначив, що законопроєкт створить зрозумілі правила поводження з відходами для населення і бізнесу.

Заступник голови комітету Олександр Мариковський додав, що переробка відходів - одна з найбільших екологічних проблем України.

"Ми займаємо дев'яте місце в світі з генерації відходів на душу населення. 95% з них ідуть на полігони", - зазначив Мариковський.

Нагадаємо, що в Україні планують встановлювати спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок, так звані фандомати, у громадському просторі.