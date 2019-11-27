Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Законопроєкти про поводження з відходами розглянуть у першому кварталі 2020 року

Міністр повідомив, що зараз розглядають перший рамковий законопроєкт
Пакет законопроєктів, який регулює поводження з відходами, повинні розглянути в першому кварталі наступного року. Про це на парламентських слуханнях з питань екології заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель..
Законопроєкти про поводження з відходами розглянуть у першому кварталі 2020 року Фото: з відкритих джерел

"Я сподіваюся, що ми в першому кварталі приймемо весь пакет. Зараз розглядають перший рамковий законопроєкт щодо відходів", - сказав Олексій Оржель, передає LB.ua.

Голова екологічного комітету Олег Бондаренко зазначив, що законопроєкт створить зрозумілі правила поводження з відходами для населення і бізнесу.

Заступник голови комітету Олександр Мариковський додав, що переробка відходів - одна з найбільших екологічних проблем України.

"Ми займаємо дев'яте місце в світі з генерації відходів на душу населення. 95% з них ідуть на полігони", - зазначив Мариковський.

Нагадаємо, що в Україні планують встановлювати спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок, так звані фандомати, у громадському просторі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2019 18:00
ТЕГИ: відходи
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.