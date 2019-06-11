Депутати хочуть зобов'язати українців і компанії утилізувати батарейки

"Власного імпорту у нас немає, якщо даний законопроект вступить в силу, це буде відповідальність вендорів"

Депутати "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2352 "Про батареї та акумулятори" для створення системи їх утилізації.

З 2021 року компанії-імпортери батарей і акумуляторів повинні будуть за свої гроші здавати їх на переробку. При цьому правило буде поширюватися і на імпортерів техніки, до складу якої входять ці деталі. Законопроєкт пропонує утилізувати батареї самостійно або створювати спільні некомерційні організації.

Згодом кількість утилізованих батарей повинно збільшуватися. Автори законопроекту планують, що вже в 2024 році частка перероблених деталей складе 5% від завезених, а потім цей показник буде рости по 5% в рік.

Законопроект покликаний зменшити кількість відходів від батарей і акумуляторів.

"Значна частина цього виду відходів небезпечні і в разі їх потрапляння в навколишнє природне середовище може викликати значне забруднення, в свою чергу спричинить негативний вплив на здоров'я людей. Одна тільки портативна батарея може забруднити шкідливими компонентами близько 400 літрів води і 20 квадратних метрів / кубометрів грунту ", - йдеться в пояснювальній записці, передає AIN.UA.

Законопроект не торкнеться продавців техніки, кажуть компанії. Магазини зазвичай закуповують електроніку у постачальників, а не самостійно імпортують продукцію.

"Власного імпорту у нас немає, якщо даний законопроект вступить в силу, це буде відповідальність вендорів", - відзначають в прес-службі мережі Comfy.

Нова ініціатива буде заохочувати звичайних громадян здавати деталі. Наприклад, в законопроекті прописано поняття "депозит". Це схема, коли виробники будуть включати в ціну товару певну суму і повертати її покупцям під час повернення використаних батарей.

Законопроект може привести до подорожчання техніки. Аналітик ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля" Андрій Андрусевич побоюється, що продавці або імпортери будуть закладати в ціну витрати на утилізацію батарей - тому кінцева ціна пристроїв може підвищитися.

Один з лобістів законопроекту, керівник організації "Батарейки, здавайтеся!" Люба Колосовська не згодна з цим твердженням. За її словами, імпортери не обов'язково будуть піднімати ціни, а на їх рішення вплине ринок.

Нагадаємо, що Україна опинилася серед 10 країн з найбільшим обсягом сміття на жителя за версією агентства 24/7 Wall Street.