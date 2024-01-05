Пентагон спростовує інформацію про утилізацію ATACMS

В Міністерстві оборони США назвали неправдивими твердження американського видання Newsweek про наміри утилізувати далекобійні ракети ATACMS, термін придатності яких сплив.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

На питання журналістів прокоментувати матеріал Newsweek про утилізацію ATACMS і те, чому їх не будуть натомість відправляти в Україну, речник Пентагону сказав:

"Ми перевірили ці повідомлення, і вони не є правдивими. Це неправда".

Речник Пентагону не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву.

Вчора Newsweek написав, що США збираються утилізувати сотні ATACMS, які можна було б передати Україні.