Пентагон спростовує інформацію про утилізацію ATACMS
Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер.
На питання журналістів прокоментувати матеріал Newsweek про утилізацію ATACMS і те, чому їх не будуть натомість відправляти в Україну, речник Пентагону сказав:
"Ми перевірили ці повідомлення, і вони не є правдивими. Це неправда".
Речник Пентагону не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву.
Вчора Newsweek написав, що США збираються утилізувати сотні ATACMS, які можна було б передати Україні.