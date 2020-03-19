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Заражений коронавірусом нардеп Шахов розповів про свої симптоми: відео

"До вечора в мене піднялася температура, я хотів пити більше, ніж зазвичай. Викликав "швидку" і попросив взяти тест на коронавірус, на що лікарі відповіли, що тестів у країні не існує і немає поки що"
Нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов, у якого напередодні виявили коронавірус, описав у відеозверненні симптоми своєї недуги та розповів, як почувається дружина. Політик переконаний, що підчепив вірус саме в Україні.
Заражений коронавірусом нардеп Шахов розповів про свої симптоми: відео

Шахов розповів, що після візиту до Європи на початку березня він 1 день перебував вдома. Після цього поїхав на телеефір програми "Доброго ранку, Україно", побував на засіданні парламентського комітету і відвідав нараду з головами фракцій. Нардеп зауважив, що всі 79 присутніх на нараді пройшли тести на коронавірус, передає 24 КАНАЛ.

"До вечора в мене піднялася температура, я хотів пити більше, ніж зазвичай. Викликав "швидку" і попросив взяти тест на коронавірус, на що лікарі відповіли, що тестів у країні не існує і немає поки що",– стверджує Шахов.

Тоді народний обранець почав лікуватися малиною. При цьому він дуже пітнів, а висока температура ніяк не спадала.

Наступного дня Шахов не викликав "швидку". Температура зросла до 39 градусів, у нього була лихоманка, боліли очі та голова. Вночі погано спав, часто прокидався. Пив воду.

Згодом нардеп все ж викликав лікарів удруге і вони повідомили, що є державна лабораторія, яка може взяти тест на коронавірус. Шахов погодився і здав тест, який дав позитивний результат.

"Сьогодні повідомили, що в дружини теж підтверджений тест на коронавірус. Дружина почувається нормально, 2 дні була температура, лихоманка і на цьому все припинилося", – розповів політик, додавши, що дружина перебуває в самоізоляції.

Дивіться відеозвернення Шахова:

Нагадаємо, що в Україні зареєстровано 16 випадків Covid-19, один з них у народного депутата, за всіма контактними особами встановлено медико-санітарне спостереження.

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19 03 2020 15:40
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