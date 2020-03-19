Заражений коронавірусом нардеп Шахов розповів про свої симптоми: відео
Шахов розповів, що після візиту до Європи на початку березня він 1 день перебував вдома. Після цього поїхав на телеефір програми "Доброго ранку, Україно", побував на засіданні парламентського комітету і відвідав нараду з головами фракцій. Нардеп зауважив, що всі 79 присутніх на нараді пройшли тести на коронавірус, передає 24 КАНАЛ.
"До вечора в мене піднялася температура, я хотів пити більше, ніж зазвичай. Викликав "швидку" і попросив взяти тест на коронавірус, на що лікарі відповіли, що тестів у країні не існує і немає поки що",– стверджує Шахов.
Тоді народний обранець почав лікуватися малиною. При цьому він дуже пітнів, а висока температура ніяк не спадала.
Наступного дня Шахов не викликав "швидку". Температура зросла до 39 градусів, у нього була лихоманка, боліли очі та голова. Вночі погано спав, часто прокидався. Пив воду.
Згодом нардеп все ж викликав лікарів удруге і вони повідомили, що є державна лабораторія, яка може взяти тест на коронавірус. Шахов погодився і здав тест, який дав позитивний результат.
"Сьогодні повідомили, що в дружини теж підтверджений тест на коронавірус. Дружина почувається нормально, 2 дні була температура, лихоманка і на цьому все припинилося", – розповів політик, додавши, що дружина перебуває в самоізоляції.
Дивіться відеозвернення Шахова:
Нагадаємо, що в Україні зареєстровано 16 випадків Covid-19, один з них у народного депутата, за всіма контактними особами встановлено медико-санітарне спостереження.
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