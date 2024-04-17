Засідання Ради Україна-НАТО за участю Зеленського відбудеться 19 квітня

Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України", в ній також візьме участь Володимир Зеленський.

Цієї п'ятниці, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів, повідомляє ЄП.

"Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п'ятницю (19 квітня, - ред.). Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України", - розповів генеральний секретар.

Столтенберг відзначив, що очікує порушення питання:

протиповітряної оборони;

артилерійських снарядів.

Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військ виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Президент Зеленський 16 квітня казав про значну нестачу ППО і відповідних ракет. Як приклад він навів ракетний удар по Трипільській ТЕС— її атакували 11 ракет, сім з них Україна змогла знищити, а чотири влучили в ціль просто тому, що в ППО закінчились ракети.