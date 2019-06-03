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Засідання РНБО щодо "Укроборонпрому", - ОНЛАЙН

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Рада національної безпеки та оборони на засіданні у середу розглядає питання реформування ДК "Укроборонпром".
Засідання РНБО щодо "Укроборонпрому", - ОНЛАЙН Фото: МАРКІВ МИХАЙЛО / POOL

Засідання проводиться за дорученням Президента Петра Порошенка.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

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06 03 2019 16:50
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