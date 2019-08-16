Заступницю мера Житомира підозрюють у заподіянні місту 700 тис. гривень збитків
Зазначають, що протягом досудового розслідування встановлено, що, займаючи на той час посаду начальника одного з управлінь міської ради і розпоряджаючись бюджетними коштами, чиновниця уклала з переможцем державних закупівель заздалегідь збитковий тендер, замість того щоб його відхилити, повідомляє пресслужба обласної поліції.
"Запропонована ціна лота з однаковими технічними характеристиками в комерційної структури була значно вищою від пропозиції інших учасників. Таким чином, чиновниця під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що надалі призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тис. гривень", - повідомили в поліції.
Зібравши матеріали, що підтверджують причетність чиновника до вчинення кримінального злочину, йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті (ч. 2 ст. 367 КК) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.
Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань у місті Полтава затримали двох слідчих із Мелітополя під час отримання 10 тис. доларів хабара від підприємниці з Харкова.
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