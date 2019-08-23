ПОЛІТИКА НОВИНИСлідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Віталію Глуховері, який перевищуючи надану йому владу, організував незаконне затримання співробітниками управління "КОРД" працівників патрульної поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затримання КОРДом патрульних: ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику поліції Дніпропетровщини
"Слідчі центрального апарату ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області"
Фото з вільних джерел
"Слідчі центрального апарату ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, який перевищуючи надану йому владу, організував незаконне затримання співробітниками управління "КОРД" працівників управління патрульної поліції в Дніпропетровській області", - повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що львівські слідчі Державного бюро розслідувань розслідують замах на привласнення понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів, до якого можуть бути причетними службові особи суб’єкта господарювання та Міністерства оборони України.
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