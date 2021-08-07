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Збірна Англії обіграла Данію та виходить у фінал Євро-2020

Складний матч закінчився із рахунком 2:1
Збірна Англії перемогла Данію у другому півфінальному матчі Євро-2020 на лондонському стадіоні "Вемблі".
Збірна Англії обіграла Данію та виходить у фінал Євро-2020 Гравці збірної Англії святкують перемогу на півфінальному матчі Євро-2020 проти Данії, 7 липня 2021 року Фото: AP Photo/Carl Recine, Pool

Так, на 30-тій хвилині Міккель Дамсгор з данської збірної забив гол у ворота Англії, повідомляє "Громадське".

Фото: Твіттер Євро-2020

Та вже за 9 хвилин рахунок зрівнявся: Сімон К'єр зрізав гол у власні ворота під час боротьби з Рахімом Стерлінгом.

Фото: Твіттер Євро-2020

Другий тайм відзначився боротьбою команд, однак не голами. Після закінчення основного та додаткового часу з рахунком 1:1 почався додатковий третій тайм.

Вже на 104-тій хвилині Гаррі Кейн від збірної Англії забив у ворота противника та цим встановив остаточний рахунок матчу - у другому екстратаймі рахунок не змінився.

Фото: Твіттер Євро-2020

Тепер збірні Італії та Англії зустрінуться у фіналі Євро-2020 на лондонському стадіоні "Вемблі" вже 11 липня.

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08 07 2021 10:02
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