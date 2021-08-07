Збірна Англії обіграла Данію та виходить у фінал Євро-2020
Так, на 30-тій хвилині Міккель Дамсгор з данської збірної забив гол у ворота Англії, повідомляє "Громадське".
Фото: Твіттер Євро-2020
Та вже за 9 хвилин рахунок зрівнявся: Сімон К'єр зрізав гол у власні ворота під час боротьби з Рахімом Стерлінгом.
Фото: Твіттер Євро-2020
Другий тайм відзначився боротьбою команд, однак не голами. Після закінчення основного та додаткового часу з рахунком 1:1 почався додатковий третій тайм.
Вже на 104-тій хвилині Гаррі Кейн від збірної Англії забив у ворота противника та цим встановив остаточний рахунок матчу - у другому екстратаймі рахунок не змінився.
Фото: Твіттер Євро-2020
Тепер збірні Італії та Англії зустрінуться у фіналі Євро-2020 на лондонському стадіоні "Вемблі" вже 11 липня.
Читайте також: Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Збірна України прибула до Рима на матч Євро-2020 проти Англії
- ВІДЕО Збірна України з футболу перемогла Швецію і вперше вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи
- ВІДЕО "Мілуокі" переміг "Атланту" і зрівняв рахунок в півфіналі плей-офф НБА
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все