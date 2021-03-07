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Збірна України на матч Євро-2020 проти Англії вийде у жовтій формі

Англійці вийдуть на матч з Україною у білому
Сьогодні збірна України з футболу проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії.
Збірна України на матч Євро-2020 проти Англії вийде у жовтій формі Фото: uaf.ua.
На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що українці проведуть зустріч у жовтому комплекті форми, повідомляє пресслужба УАФ. 
 
Англійці вийдуть на матч з Україною у білому.
 
свій п'ятий поєдинок XVI чемпіонату Європи збірна України проти команди Англії зіграє 3 липня на Олімпійському стадіоні в Римі (Італія). Початок о 22.00.
 
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03 07 2021 15:21
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