Збірна України на матч Євро-2020 проти Англії вийде у жовтій формі Англійці вийдуть на матч з Україною у білому

Сьогодні збірна України з футболу проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії.

Фото: uaf.ua.

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