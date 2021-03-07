СПОРТ НОВИНИСьогодні збірна України з футболу проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України на матч Євро-2020 проти Англії вийде у жовтій формі
Англійці вийдуть на матч з Україною у білому
Фото: uaf.ua.
На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що українці проведуть зустріч у жовтому комплекті форми, повідомляє пресслужба УАФ.
Англійці вийдуть на матч з Україною у білому.
свій п'ятий поєдинок XVI чемпіонату Європи збірна України проти команди Англії зіграє 3 липня на Олімпійському стадіоні в Римі (Італія). Початок о 22.00.
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