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Зеленський підписав закон про мораторій на банкрутство бюджетних установ

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства" № 686-ІХ, який Верховна Рада прийняла ще в червні.
Зеленський підписав закон про мораторій на банкрутство бюджетних установ Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічана правда" з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Документ спрямований на усунення недоліків Кодексу України з процедур банкрутства та недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій.

Так, згідно з підписаним законом, провадження у справах про банкрутство боржників - казенних підприємств та бюджетних установ, а також санація таких боржників до відкриття провадження у справі про банкрутство не допускаються", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що закон дасть змогу господарським судам здійснювати провадження у справах про банкрутство у встановлені Кодексом процесуальні строки, що стимулює інвестиційну та кредитну сфери економіки.

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13 10 2020 14:38
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