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Зеленський планує провести зустріч Україна - Африканський Союз

15 листопада 2023, 21:19
Зеленський планує провести зустріч Україна - Африканський Союз
Україна зацікавлена в партнерстві з державами Африканського континенту і готова провести зустріч Україна - Африканський Союз.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

Ми зацікавлені у стратегічному партнерстві між Україною й державами Африканського континенту. Наші відносини мають будуватися на взаємоповазі, повазі до територіальної цілісності, суверенітету, мови й традицій”, - йдеться в дописі. 

Зеленський додав, що готовий приїхати з візитом у будь-яку державу континенту.

“У мене немає тут ніяких пріоритетів. Я вважаю, що буде найкраще, коли ми зможемо зустрітися з максимальною кількістю лідерів. Я хотів би мати можливість зробити зустріч “Україна - Африканський Союз” або “Україна - країни Африканського континенту”. Мені все одно, як називається формат, - головна ціль, щоб ми зробили максимум для досягнення стабільності і миру у світі”, - написав український президент.

Зеленський вважає, що завершення війни в Україні має поставити на місце будь-якого агресора і застерегти від подібного у майбутньому.

Ще влітку президент ПАР назвав 10 основних пунктів "мирного плану" Африканського Союзу щодо війни в Україні. 

А після виходу росії із "зернової угоди" більше 20-ти африканських лідерів не поїхали на саміт до рф.

 

Африканський союззеленський

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