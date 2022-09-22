Зеленський утворив робочу групу для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Робочу групу очолив глава ОП Андрій Єрмак, заступником і координатором призначено заступника керівника ОП Андрія Смирнова.
До складу групи увійшли головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника ОП Олег Гавриш, директор департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, генеральний директор директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Олександр Карасевич, керівник кабінету керівника ОП Олена Ковальська, посол із особливих доручень МЗС Антон Кориневич, міністри закордонних справ Дмитро Кулеба, юстиції Денис Малюська, заступник керівника ОП Андрій Сибіга, генпрокурор Андрій Костін, народні депутати Олександр Качура, Денис Маслов, Марія Мезенцева, Олександра Уснінова та Олена Хоменко.
Робочій групі доручено напрацювати та внести пропозиції стосовно створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Президент Литви Гітанас Науседа у своєму виступі на Генасамблеї ООН висловився за створення Спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів.
Раніше повідомлялось, що ООН направить делегацію в звільнений Ізюм.
Додати коментар
- ФОТО Телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- ФОТО Семитонний автомобіль, який працює на водні, представили у партнерстві Hyundai та IVECO
- Росія все одно програє. Промову путіна про мобілізацію та референдум коментують західні військові експерти та Тімоті Снайдер
- Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian